Il Milan e il calciomercato: le ultime notizie

Si accendono i riflettori sul calciomercato di gennaio; sono numerose infatti le squadre pronte ad acquisire nuovi giocatori o a proporne alcuni sul mercato, anche solo per organizzare gli ormai classici prestiti. Per quanto riguarda il calciomercato Milan voci di corridoio parlano dell’intenzione di Maldini e Boban sia quella di cercare un regista. Si è sentito poi parlare anche dell’intenzione di acquisire Ibrahimovic.

Un nuovo regista per il Milan

Questa la voce più insistente degli ultimi giorni, la necessità di rafforzare la squadra rosso nera con un nuovo regista, un centrocampista centrale da posizionare davanti alla difesa. Questa posizione è oggi quella di Lucas Biglia, che però non ha in previsione rinnovi del contratto in scadenza. Per questo motivo la dirigenza del Milan è alla ricerca del soggetto giusto da porre in sostituzione di Biglia. I nomi sul piatto sono però ancora molti; c’è chi dice che Lobotka e Berge siano i candidati principali, ma non sono ancora nomi certi. Anche perché si è sentito parlare anche di Granit Xhaka, come sime di Elney o Torreira.

La questione Ibrahimovic

Ormai da varie settimane il Milan ha mostrato il proprio interesse all’acquisizione di Zlatan Ibrahimovic, un giocatore particolarmente interessante, che per altro andrebbe a rafforzare un attacco da rivedere. La questione non è però così semplice come sembra, sono infatti anche altre le squadre che desiderano acquisire il mitico Ibra, nonostante i suoi 38 anni. Vero è che il Milan ha già da tempo manifestato il proprio interesse, senza ottenere, per quanto ne sappiamo, alcuna risposta. Oggi è interessato anche Ancelotti, che sta per diventare il nuovo allenatore dell’Everton. A quanto sembra l’alternativa a Ibrahimovic sarebbe Haaland, un atleta molto più giovane dello svedese, che è già sotto il mirino di molte altre squadre. Vedremo solo a gennaio chi la spunterà, anche considerando come e se cambieranno le intenzioni della dirigenza rosso nera. Ad oggi Haaland è un giocatore che interessa anche a Lipsia, Juventus, Napoli, Borussia Dortmund e Manchester United.

La difesa del Milan

A quanto sembra, la dirigenza è intenzionata a modificare anche la difesa della squadra, andando a potenziarla con un’iniezione di nuove leve. Questo anche a causa del fatto che ad oggi Mattia Caldara si è mostrato ancora sotto condizione, mentre Leo Durante si sta riprendendo da un infortunio. A quanto pare la difesa sarà rafforzata con l’introduzione di Jean-Calir Todibo; ad oggi il giocatore ha già un trasferimento in vista, anche se il Milan sta trattando per la cifra da versare. Sembra invece sfumata l’idea di acquisire Demiral, ma stiamo a vedere gli sviluppi. Anche perché in queste situazioni non si può fare alcuna dichiarazione fino a che effettivamente il nuovo giocatore non abbia tra le mani il cartellino della squadra.

Prestiti e restituzioni

Nel frattempo si fanno sempre più reali anche le dichiarazioni sui prestiti in via di scadenza, o su quelli che si chiuderanno in anticipo rispetto ai contratti previsti. Un esempio è Ante Rebic, da quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport sembra infatti che la sua avventura al Milan stia per finire, anticipatamente rispetto a quanto previsto. Stiamo comunque parlando, per il Milan, di risparmiare qualche milione di euro di ingaggio, che diverranno così disponibili per altre trattative. Visto che la quadra ha importanti progetti di modifica della rosa disponibile, riuscire a diminuire gli sprechi di denaro potrebbe essere una buona strada da percorrere. Dobbiamo infatti ricordare che le cose sono molto cambiate negli ultimi anni, per quanto riguarda almeno i bilanci delle squadre di calcio. Una squadra con un bilancio in passivo può infatti subire delle pesanti sanzioni, meglio quindi evitare le spese pazze.