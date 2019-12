Milan-Piatek: a Bergamo esame decisivo per piani e ambizioni 

Atalanta-Milan, dolci ricordi per il Diavolo e Krzysztof Piatek. L’ultima volta finì infatti 1-3 per i rossoneri, ma questa volta sarà una gara da dentro o fuori per il Milan.

Atalanta-Milan sarà uno snodo decisivo per i rossoneri. Vincere significherebbe infatti rilanciare in modo veemente le proprie ambizioni in vista del 2020, mentre perdere rischierebbe di tarpare le ali di un Diavolo che stava appena per decollare.

La gara di domenica – evidenzia il CorSport oggi in edicola – sarà un esame importante anche per Krzysztof Piatek, in netta crescita nelle ultime gare ma ancora lontano dalla sua precedente dimensione. Lo stadio Atleti Azzurri d’Italia, intanto, rievoca dolce ricordi. L’ultima volta fu infatti doppietta per il polacco e finì 3-1 per la vecchia formazione di Gennaro Gattuso.

Il bomber dell’Est segnò anche il suo più bel goal in rossonero, ossia una girata volante su assist di Ricardo Rodriguez che nel lunch match di fine settimana ritroverà alla sua sinistra. Per l’ex Genoa sarà l’ultima chiamata dell’anno, in vista di alcune valutazioni da fare per gennaio e considerando anche un Rafael Leão in grande spolvero.

E a proposito del portoghese: le sue quotazioni sono in rialzo, quindi Piatek dovrà fare anche attenzione alla concorrenza esterna in vista della gara conclusiva dell’anno. Stefano Pioli sembrerebbe ancora favorirlo malgrado tutte le difficoltà del caso, ma attenzione che il tempo scade per tutti. Anno nuovo e nuove abitudini: il rischio per lui c’è davvero.

