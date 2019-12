Atalanta, Gasperini elogia Kessie, Conti e Caldara: “Con loro è iniziato il ciclo”

Alla vigilia di Atalanta-Milan, Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida e soprattutto elogiato i tre rossoneri prima nerazzurri: Kessie, Conti e Caldara.

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Nel corso dell’intervista ha toccato diversi argomenti, dagli infortuni alla lotta per l’Europa, fino all’elogio per i tre ex nerazzurri ora al Milan.

Intanto sugli infortunati: “Gomez ci sarà, sta meglio ed è recuperato. Zapata non ci sarà, nemmeno in panchina. Sta ricominciando a muoversi, speriamo sia pronto per gennaio”.

Sulla lotta all’Europa: “Vogliamo continuare a giocare in Europa per il terzo anno di fila, e per farlo dobbiamo passare dal campionato. A meno che vinciamo la Champions League (ride, ndr). È stato un anno straordinario, tra prestazioni, risultati ed entusiasmo”.

Su Franck Kessie, Andrea Conti e Mattia Caldara, ora al Milan ma sono diventati grandi professionisti proprio all’Atalanta: “Questi tre appartengono un po’ al primo anno dell’Atalanta, dove è nato questo ciclo. Son contento che Conti dopo gli infortuni sia tornato a giocare, lo sta facendo con buoni risultati. Kessie ira di Dio, sempre fortissimo. E spero sia la volta di Caldara: un anno e mezzo incredibile, speriamo sia uscito fuori dal tunnel”.

