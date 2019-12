Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: recuperati Gomez e Ilicic

Gian Piero Gasperini potrà disporre di due giocatori molto importanti come Alejandro Papu Gomez e Josip Ilicic domani in Atalanta-Milan. Entrambi venivano dati in dubbio, ma ci saranno.

La squadra di Stefano Pioli dovrà stare attenta a loro e non solo. Tra i calciatori da tenere d’occhio pure Mario Pasalic, che in passato ha vestito la maglia rossonera adesso sta facendo bene a Bergamo. Di seguito la lista dei giocatori convocati dall’allenatore nerazzurro per il big match Atalanta-Milan.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Masiello, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Muriel.

