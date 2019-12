Milan, Bennacer mezzala: Pioli ha le idee chiare

Si discute sul ruolo ideale per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino però secondo Stefano Pioli sarebbe nella posizione giusta.

Nelle ultime settimane i giornali parlano di un possibile cambio di ruolo per Ismael Bennacer.

Il centrocampista classe ’97 del Milan sta giocando da regista davanti alla difesa. Ma per molti il suo ruolo ideale sarebbe un altro: quello di mezzala destra.

Ecco perché si vocifera di un acquisto a gennaio da parte del Milan di un mediano difensivo e dell’automatica cessione di Franck Kessie. Una doppia operazione che consentirebbe al club di avere una nuova cerniera difensiva e di spostare Bennacer nella posizione più intermedia.

Stefano Pioli, interpellato su questa ipotesi tattica oggi in conferenza stampa, ha però mostrato idee chiare: “Credo che la sua posizione migliore sia davanti alla difesa. Può crescere molto, soprattutto in quel ruolo. Dove serve ragionare in anticipo, pensare all’aspetto difensivo e poi alla costruzione. Ha grandi motivazioni, nel suo ruolo sta facendo bene. Mi aspetto la crescita definitiva già nelle prossime settimane”.

Nessun dubbio dunque per mister Pioli, che insisterà su Bennacer come vertice basso del suo centrocampo a tre. Un ruolo che in realtà lo ha già valorizzato ad Empoli, dove lo scorso anno ha preso spesso per mano la squadra partendo dal basso.

Con la Nazionale algerina ha giocato una grande Coppa d’Africa come mezzala. In effetti Bennacer è calciatore duttile e multiuso, ma evidentemente nel Milan odierno è lui il regista di riferimento.

Atalanta-Milan, i convocati di Pioli: c’è Caldara, torna Borini