Berlusconi: “Galliani pensa al Monza anche di notte” – VIDEO

Silvio Berlusconi show alla festa di Natale del Monza. Il video sta già facendo il giro del web. Battute a sfondo sessuale e tante risate tra i presenti alla cena. Passano gli anni, ma non il registro dell’ex Cavaliere.

Nel corso del suo intervento parla prima di Adriano Galliani, talmente tanto dedicato alla gestione sportiva del Monza da non pensare ad altro per tutto il giorno. Poi la discussione si sposta sulle sue attività giornaliere. Insomma, Silvio Berlusconi non è nuovo a certe uscite, che suscitano sempre pareri contrastanti. Ma lui è così, si sa.

