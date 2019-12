Gattuso, Milan al posto di Napoli in conferenza – VIDEO

Gennaro Gattuso, lapsus in conferenza stampa. Parla di “Milan” al posto di Napoli, alla vigilia dell’importante sfida degli azzurri contro il Sassuolo: il video.

Sta facendo il giro del web il video della conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Sassuolo-Napoli, nella quale il tecnico azzurro dice “Milan” anziché Napoli. Nello specifico dice: “Domani si gioca solo Milan-Sas… eh… Napoli-Sassuolo, non Gattuso contro De Zerbi”.

Un lapsus per Rino, che parla di Milan-Sassuolo, piuttosto che di Sassuolo-Napoli. In rossonero Gattuso ha passato gran parte della sua vita calcistica, prima da calciatore e poi da allenatore. Il cuore è inevitabilmente rimasto lì. Nonostante l’esperienza recente da allenatore, tra le critiche dei tifosi nonostante il grande lavoro svolto al netto di tutto.

E qualcuno sui social è sicuro: “Il Milan non si dimentica mai, Gattuso cuore rossonero“. Rino non ha mai nascosto la sua passione e il suo amore per il Milan, sin da piccolino quando scriveva sui muri del suo paese in Calabria “Forza Milan”. E un’esperienza altrove, in questo caso al Napoli, non fa dimenticare gli amori precedenti.

