Musacchio, problema alla caviglia: Pioli prova Caldara e Gabbia

Problemi per Stefano Pioli in vista di Atalanta-Milan di domani. Mateo Musacchio non sta bene, provate due alternative: Mattia Caldara e Matteo Gabbia.

Alla vigilia di Atalanta-Milan, problemi per Stefano Pioli: pare che Mateo Musacchio – secondo quanto riferiscono da Sky Sport 24 – non stia benissimo. In mattinata ha accusato un problema alla caviglia.

L’allenatore rossonero deve subito correre ai ripari. Al fianco di Alessio Romagnoli, rimangono solo due alternative in rosa per il ruolo di difensore centrale. Con Leo Duarte infortunio, e rientrante tra almeno tre mesi, restano Mattia Caldara e Matteo Gabbia. Entrambi sono stati provati in allenamento al fianco di capitan Romagnoli.

Solo precauzione al momento, visto che Musacchio potrebbe recuperare per domani. Ha fatto un test stamattina e ne rifarà uno nel pomeriggio. L’argentino è stato comunque inserito nella lista dei convocati da Pioli. Ricordiamo che Atalanta-Milan si giocherà domani alle 12:30, dunque c’è anche meno tempo per recuperare rispetto ad una partita serale.

Il Milan dopo la squalifica di Theo Hernandez, rischia di perdere un altro titolare del suo quartetto difensivo. Cambiarne due su quattro per una partita così importante, contro una squadra che in attacco è letale, potrebbe essere un grosso problema per i rossoneri.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI