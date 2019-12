Milan-Ibrahimovic, si attende una risposta per il 30 dicembre

Milan e Zlatan Ibrahimovic: il momento decisivo è in arrivo. Come rivela Tuttosport, il club rossonero è pronto a palesarsi per ottenere una risposta in vista dell’allenamento del 30 dicembre.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, verdetto atteso tra prima e dopo Natale. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, lo svedese è ormai entrato nella fase cruciale della sua decisione.

Ciò che filtra da alcuni ambienti a lui vicini, però, è che che stia pensando di non essere più decisivo come ci si aspetterebbe da lui. Quindi solo quando e se riuscirà a togliersi questi dubbi dalla mente, darà una risposta finale e positiva a Zvonimir Boban e Paolo Maldini.

Milan-Ibrahimovic, è Jovic il piano B

Ma dall’altra parte – evidenzia Ts – la pazienza dei dirigenti milanisti non è più così ferrea come prima. Perché non solo più passa il tempo e più si fa difficile il tutto, ma anche le stesse alternative allo svedese rischiano così di allontanarsi. Dunque nell’arco dei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro o una telefonata decisiva per capire se il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, tornerà o meno a Milanello.

In caso di fumata grigio, via al piano B. Il quale risponde principalmente al nome di Luka Jovic del Real Madrid. Acquistato per 65 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, il 21enne serbo non ha avuto grosse occasioni nella super rosa dei blancos e gradirebbe maggior spazio e continuità in vista del 2020.

Il suo agente è Fali Ramadani, lo stesso di Ante Rebic segnalato di ritorno al club tedesco in vista di gennaio. E’ invece dura arrivare a Erling Braut Haaland del Salisburgo: il Diavolo ci ha provato con un’offerta concreta e sorprendente, ma su di lui ci sono tutte le big europee tra cui il Manchester United pronto all’assalto finale grazie anche a Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils e connazionale del bomber classe 2000.

Milan, può essere Matic il regalo di Natale: è in scadenza