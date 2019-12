Sky – Musacchio recuperato, sarà titolare in Atalanta-Milan

Mateo Musacchio recuperato, sarà titolare in Atalanta-Milan domani. In mattinata il difensore aveva avuto un problema alla caviglia, dal quale ha recuperato.

Mateo Musacchio sta bene, ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà titolare domani in Atalanta-Milan. In mattinata il centrale argentino ha riscontrato un dolore fastidioso alla caviglia, che aveva messo in apprensione Stefano Pioli.

L’allenatore nel corso dell’allenamento a Milanello aveva provato per precauzione sia Mattia Caldara che Matteo Gabbia, come alternative a Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli. Problema però rientrato per l’ex Villarreal – riferiscono da Sky Sport 24 – e dunque sarà normalmente titolare domani nell’ultimo match di campionato prima della sosta natalizia.

Un recupero importante per Pioli, che già in difesa dovrà rinunciare allo squalificato Theo Hernandez, insieme il miglior marcatore e calciatore dell’intera rosa del Milan. Fare a meno anche di Musacchio sarebbe potuto essere un problema per gli equilibri difensivi.

Inoltre non è ancora al massimo della condizione Caldara, che sin qui ha giocato solo con la Primavera; mentre Gabbia è considerato ancora inesperto per certi livelli e certe partite. La sfida all’Atalanta domani sarà complicata, si gioca contro una corazzata, che soprattutto in casa ha numeri straordinari.

