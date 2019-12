Il Milan Primavera è stato sconfitto per 3-0 nell’amichevole disputata contro il Manchester United Under 19 presso il Leigh Sports Village Stadium. La partita si è disputata ieri.

Un risultato troppo pesante per i ragazzi di Federico Giunti, che hanno affrontato con il piglio giusto un impegno prestigioso e allo stesso tempo difficile. Comunque match come questi aiutano dei giovani giocatori a fare esperienza internazionale, cosa sempre utile per crescere.

Nella prima mezzora il Manchester United gioca meglio, ma il Milan crea più pericoli e colpisce una traversa con Daniel Maldini. Il figlio di Paolo successivamente va ancora vicino al gol, ma al 34′ i Red Devils passano in vantaggio con un tiro rasoterra di D’Mani Mellor. I rossoneri provano la reazione con Mionic, il cui tiro viene però bloccato dal portiere Kovar.

Nella ripresa altra clamorosa traversa colpita dal Milan, stavolta con Emanuele Pecorino con una bella rovesciata. Nel finale di partita il Manchester United fa prima 2-0 con Gomes al 90′ e poi il tris arriva al al 94′ con un rigore di Chong. Peccato per la sconfitta, ma la prestazione rimane positiva e l’esperienza aiuterà i ragazzi di Giunti a maturare.

TABELLINO MANCHESTER UNITED-MILAN 3-0

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Kovar; Dalot (28’st Bejger), Mengi, Bernard, Laird; Galbraith, Gomes, Puigmal (27’st Helm); Chong, Mellor (38’st McCann), Traoré. A disp.: Hockenhull, Mastny, Neville, Taylor. All.: Wood.

MILAN (4-3-1-2): Soncin (30′ Jungdal) (30’st Moleri); Stanga (26’st Barazzetta), Merletti (26’st Potop), Tahar (25’st Michelis), Negri (1’st Oddi); Haidara, Frigerio, Mionic; Olzer (1’st Brambilla), Maldini, Tonin (26’st Pecorino). A disp.: Capone, Sala. All.: Giunti.

Arbitro: Lewis Smith.

Gol: 34′ Mellor (MU), 45’st Gomes (MU), 49’st rig. Cong (MU).

