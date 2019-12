Serie A, Atalanta-Milan: le probabili formazioni – VIDEO

Domani alle 12:30 a Bergamo si gioca l’importante partita del campionato Serie A tra Atalanta e Milan. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo col solito 4-3-3. Gigio Donnarumma tra i pali; in difesa da destra a sinistra Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez (che sostituirà lo squalificato Hernandez). A centrocampo Kessie, Bennacer e Bonaventura. In attacco Suso e Calhanoglu esterni, mentre Piatek è favorito su Leo come punta centrale. Gian Piero Gasperini schiererà i nerazzurri col 3-4-1-2. Davanti a Gollini il terzetto Toloi-Palomino-Djimsiti; a centrocampo Castagne (in ballottaggio con Hateboer) e Gosens sulle fasce, mentre De Roon e Freuler saranno gli interni. Pasalic sulla trequarti alle spalle di Gomez e Ilicic (in ballottaggio con Muriel).

