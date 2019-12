Gazzetta – Paquetà infelice: vertice con Leonardo. La richiesta del Milan

Calciomercato Milan, Paquetà è infelice e sta parlando col PSG. Ecco la richiesta dei rossoneri per lasciarlo andar via

In giornata è arrivata la notizia della trattativa fra Milan e PSG per Lucas Paquetà. Conferme sulla volontà di Leonardo di portare il giocatore a Parigi. Il dirigente brasiliano avrebbe già allacciato i contatti con la società rossonera per imbastire la trattativa.

Anche Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha riferito questa possibilità. In più, aggiunge, segnala anche l’interesse del Valencia. Paquetà, secondo le sue informazioni, sarebbe infelice al Milan per aver perso il posto da titolare.

Da diverse settimane infatti il giocatore non è più un intoccabile. Rientrato ormai a pieno regime Giacomo Bonaventura, Stefano Pioli ha deciso di togliere il brasiliano e di inserire l’ex Atalanta nel ruolo di mezzala a sinistra. Con buoni risultati, tra l’altro, tranne oggi a Bergamo, dove la squadra è naufragata letteralmente.

Una situazione che a Paquetà non piace, tanto che, scrive Schira, ci sarebbe già stato un vertice fra Leonardo e il suo agente. C’è la forte volontà di portarlo al PSG e il giocatore pare apprezzare questa ipotesi. Il Valencia resta a guardare mentre il Milan impone le proprie condizioni per lasciarlo partire.

Maldini chiede fra i 30 e i 35 milioni per cedere il brasiliano, arrivato ai rossoneri esattamente un anno fa e per una cifra vicina alla richiesta attuale. L’obiettivo della dirigenza è ovviamente quello di non fare minusvalenza, da qui il prezzo sopra indicato. Vedremo se il PSG sarà disposto a spingersi fino a queste cifre per prenderlo.

La presenza di Leonard facilita l’affare. Fu lui a volerlo fortemente al Milan lo scorso anno e ha grande stima del giocatore. Con questa cessione i rossoneri potrebbero finanziare la loro campagna acquisti: Todibo dal Barcellona così come Zlatan Ibrahimovic, poi tutte le altre alternative.

Lucas #Paqueta is unhappy at #Milan since he’s not a XI-starter with rossoneri. His agent Eduardo Uram is working to move him in January: few days ago a summit with #Leonardo who wants him at #PSG. Also #Valencia are interested. Milan ask €30-35M at least. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2019