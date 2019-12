Di Marzio: “Milan, colloqui con Todibo. Boban vuole Ibrahimovic”

Calciomercato Milan: aggiornamenti da Gianluca Di Marzio a Sky Sport su due giocatori in entrata, Todibo e Ibrahimovic, e Paquetà in uscita.

Il Milan esce a pezzi da Bergamo, nell’ultima partita del 2019. Non si poteva chiudere in maniera peggiore quest’anno. La stagione è ancora a metà, e tutto può succedere. Ma questi presupposti sono deprimenti.

Pausa natalizia che coincide con l’inizio ufficioso del calciomercato, con il Milan che deve mettere mani al portafogli e sedersi sul tavolo per aprire trattativa in entrata e in uscita. La dirigenza vuole e deve rinforzare questa rosa. Lo ha riferito Zvonimir Boban nel post-partita di Bergamo e lo ha confermato lo stesso Stefano Pioli che nell’intervista ha “chiamato” Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan | novità Di Marzio

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato Milan che verrà da qui ai prossimi giorni. Si è parlato di due calciatori in entrata, Jean-Clair Todibo e Zlatan Ibrahimovic, e uno in uscita: Lucas Paquetà.

Quali saranno i movimenti del Milan a gennaio? Di Marzio ha risposto così: “Todibo sicuramente. Tra club sono avanti. C’è la disponibilità del Barcellona di cederlo. Stanno parlando con il ragazzo, serve il suo ok. Poi si stringerà con i blaugrana”.

In attacco il primo rinforzo è sempre il solito, Zlatan Ibrahimovic: “L’attaccante nella testa della dirigenza è Ibrahimovic. Se non darà risposta entro breve, vireranno su altri giocatori”.

Nel post-partita di Atalanta-Milan si è parlato di una trattativa avviata per la cessione di Lucas Paquetà al PSG. “A seconda delle cifre, il Milan andrà ad operare sul mercato per altri giocatori”.

“MILAN, GIOCATORI FORTI QUANDO GLI DANNO LO STIPENDIO”