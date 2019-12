Sky – Paquetà-PSG, Leonardo accelera: trattativa iniziata

Calciomercato Milan: Lucas Paquetà verso il PSG. Dialoghi in corso tra parigini e rossoneri. Il brasiliano è in uscita, ed è richiesto da Leonardo.

Il Milan chiude il 2019 nel peggiore dei modi, con un clamoroso 5-0 in casa dell’Atalanta. E il calciomercato può venire in aiuto dell’allenatore e magari anche dei tifosi. In attesa di conoscere nuovi nomi in entrata, si parla di cessioni.

Su tutte pare ci siano novità riguardanti quella di Lucas Paquetà. Il brasiliano torna ad essere accostato al Paris Saint-Germain. Da Gianluca Di Marzio arriva l’indiscrezione: “Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per la cessione di Paquetà: dialoghi in corso”.

Paquetà oggi in Atalanta-Milan era assente per squalifica, ma non ha giocato le ultime partite da titolare. Da subentrato non ha convinto, e in via Aldo Rossi stanno pensando si fare cassa con la sua cessione. Al momento non si parla di cifre, ma ricordiamo che Paquetà è stato acquistato appena un anno fa per 35 milioni di euro da Leonardo, prelevato dal Flamengo. Ed è proprio Leonardo, ora dirigente del PSG, spinge per l’acquisto.

