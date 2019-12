Milan, l’ultimo 5-0 subito risale a 21 anni fa

La batosta del Milan contro l’Atalanta ha un precedente: 21 anni fa l’ultimo 5-0 subito in trasferta. Era un Roma-Milan del maggio 1998.

Il Milan esce a pezzi dal Gewiss Stadium, netto e clamoroso 5-0 subito dall’Atalanta. Squadra mai scesa in campo, nessuna reazione nel corso di tutti i 90 minuti. Imbarazzante pomeriggio per squadra, allentore e dirigenza.

L’ultimo 5-0 subito dal Milan in trasferta risale 21 anni fa: era il 3 maggio 1998, all’Olimpico la Roma di Zdenek Zeman asfaltò i rossoneri di Fabio Capello con i gol di Candela, Di Biagio (doppietta), Paulo Sergio e Delvecchio (foto del tabellino ufficiale del match, in basso).

Quello del 1998 era un Milan che chiuse al 10° posto, con la Juve campione d’Italia. In quell’anno tra le retrocesse, c’era anche l’Atalanta. In 21 anni è cambiato tutto. Contro quella Roma (finita 4^ in classifica) era una partita di fine stagione, con campionato ormai compromesso. Chiaramente diverso da quello maturato oggi, con una squadra che sembrava in crescita ma che invece ha evidenziato tutte le sue lacune, tattiche, mentali e fisiche.

Il quel match all’Olimpico c’erano fior fior di giocatori: da Paolo Maldini a Costacurta, fino a Donadoni Weah e Desailly. Fu una batosta pesante, ma comunque a fine stagione. Non degna della maglia che indossavano, certamente. Però quel Milan l’anno dopo, certamente con qualche aggiustamento, vinse lo Scudetto, il 16° della sua storia.



