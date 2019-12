Milan, forcing per Ibrahimovic. E arriva Todibo 

Milan, ora la scossa sul mercato per provare a salvare la stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarà un ultimo tentativo per Zlatan Ibrahimovic e nel frattempo è praticamente fatta per Jean-Clair Todibo.

Il Milan proverà a correre ai ripari sul mercato. E’ l’unico modo per provare a salvare l’ennesima stagione fallimentare e un nuovo tracollo economico. Come riferisce La Gazzetta dello Sport di oggi, c’è un solo nome che mette tutti d’accordo: Zlatan Ibrahimovic.

Il Diavolo farà infatti un nuovo tentativo per lo svedese. Ma questa volta con una scadenza. In due, tre giorni al massimo, la questione sarà definita. Positivamente o negativamente che sia. Ma non si andrà a oltranza. In caso di fumata nera, la società andrà avanti lavorando su una serie di alternative.

Milan tra Ibrahimovic, Todibo in arrivo e Paquetá

Stefano Pioli ieri ha dato anche il suo parere sincero. Dopo aver dribblato varie volte il quesito nelle varie conferenze stampa, l’allenatore ieri ne ha parlato così del possibile approdo del campione scandinavo: “Alza la competitività, aumenterebbe voglia e determinazione che servono a innalzare il livello degli allenamenti e arrivare alle partite in modo migliore. Una prestazione del genere deriva anche da una cattiva settimana e di questo le responsabilità sono mie”.

Le intenzioni relative alla sessione invernale ormai imminente sono state confermate anche da Zvonimir Boban, il primo a metterci la faccia dopo il disastro: “Qualcosa sul mercato faremo, ma in un anno o in sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi. Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare”.

Ma Ibrahimovic a parte, si muove anche altro in casa Diavolo. E’ infatti in arrivo Jean-Clair Todibo, 19enne del Barcellona che il Dt Paolo Maldini stra trattando già da qualche giorno. L’accordo col Barça è raggiunto, ora manca solo l’intesa col giocatore ma arriverà come assicura il quotidiano. Occhio anche al fronte cessioni e a Lucas Paquetá: la dirigenza non ha ancora ricevuto chiamate, ma il telefono – garantisce la GdS – presto suonerà. Leonardo è pronto a portare il suo pupillo al Paris Saint-Germain.

