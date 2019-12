Milan, l’agente di Rodriguez in contatto col Napoli

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha avuto contatti con il Napoli in vista del mercato di gennaio. Il Milan è disposto a cedere il terzino.

Ricardo Rodriguez molto probabilmente lascerà il Milan a gennaio. Il suo desiderio è quello di giocare con continuità e per farlo deve trasferirsi in un’altra squadra.

Il suo agente Gianluca Di Domenico poco tempo fa ha incontrato la dirigenza ed è stato chiaro. Il terzino svizzero vuole spazio, il suo obiettivo è arrivare pronto per l’Europeo 2020. In maglia rossonera sta facendo panchina, dato che Theo Hernandez si è preso con merito il posto da titolare.

Calciomercato Milan, contatti Rodriguez-Napoli

Uno dei club interessati a Rodriguez è il Napoli, dove c’è Gennaro Gattuso in panchina. Il nuovo allenatore azzurro apprezza molto il laterale mancino elvetico per averlo allenato un anno e mezzo proprio nel Milan. Vuole un rinforzo in quella posizione, visto che Faouzi Ghoulam potrebbe partire e viene accostato già al Marsiglia.

Oggi i colleghi di calciomercato.com spiegano che nella giornata di ieri c’è stato un contatto diretto tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente di Rodriguez. Il Napoli ha effettuato un primo vero sondaggio per il giocatore, finito pure nel mirino del Fenerbahce. I tifosi della squadra di Istanbul hanno già manifestato di essere favorevoli all’idea di vederlo approdare in Turchia. Ma per finalizzare il trasferimento serve un accordo completo tra tutte le parti.

Il Fenerbahce ha offerto un prestito con diritto di riscatto, invece il Milan al momento pretende una cessione a titolo definitivo. La società rossonera spera di incassare 10-12 milioni di euro da poter reinvestire nel mercato in entrata. Rodriguez valuterà le proposte in base allo spazio che potrà avere nella nuova squadra. Sicuramente è stuzzicato dall’idea di andare a Napoli ed essere nuovamente allenato da Gattuso.

