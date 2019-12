Il Milan vuole cedere Ricardo Rodriguez e i tifosi del Fenerbahce sono pronti ad accoglierlo, come manifestato tramite uno striscione nel derby di Istanbul contro il Besiktas.

Atalanta-Milan dovrebbe essere stata l’ultima partita di Ricardo Rodriguez con la maglia rossonera. Infatti, il terzino svizzero dovrebbe lasciare Milanello nel mercato di gennaio 2020.

Il suo desiderio è quello di andare in un’altra squadra per giocare con continuità ed essere pronto per l’Europeo. A Milano sta facendo la riserva da Theo Hernandez e a Bergamo ha potuto scendere in campo solo grazie alla squalifica del compagno. Il suo agente ha già fatto intendere chiaramente che l’ex Wolfsburg desidera trasferirsi.

Calciomercato Milan, i tifosi del Fenerbahce chiamano Rodriguez

Negli ultimi tempi si è parlato soprattutto di Napoli e Fenerbahce, due club che hanno effettivamente messo nel mirino Rodriguez. Alcune indiscrezioni avevano dato i turchi vicini all’accordo, ma in realtà il Milan ha rifiutato la prima offerta di prestito. La formula a titolo definitivo è preferita dalle parti di via Aldo Rossi, dove valutano 10-12 milioni il terzino svizzero.

Intanto in Turchia i tifosi del Fenerbahce hanno fatto intendere che accoglierebbero volentieri l’ex Wolfsburg a Istanbul. Durante il derby vinto contro il Besiktas alcuni supporter hanno esposto uno striscione con scritto: «I fan sono pazzi per Ricardo Rodriguez». Un messaggio molto chiaro sia per il giocatore che per la dirigenza.

Vedremo se il Milan e il Fenerbahce raggiungeranno un accordo nei prossimi giorni. Alla squadra turca un terzino sinistro farebbe molto comodo. Rodriguez in rossonero ha un po’ deluso, ma è pur sempre un titolare della Svizzera e ha esperienza internazionale. A Istanbul potrebbe tornare protagonista.

