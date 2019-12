Cassano cacciato da Tiki Taka | svelato finalmente il motivo

Cassano cacciato da Tiki Taka, finalmente è stato svelato il motivo. Ecco perché l’ex giocatore non prenderà più parte alla trasmissione

Antonio Cassano non farà più parte del programma Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo. L’ex calciatore era uno dei personaggi più amati della trasmissione per la sua simpatia e schiettezza.

Nell’ultima puntata, quella di domenica sera dopo Sassuolo-Napoli, FantAntonio non c’era. Pardo, conduttore e giornalista, ha minimizzato sull’accaduto, ma in realtà dietro a questa decisione pare esserci unna motivazione seria.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, sembra che Cassano abbia litigato in un fuori onda con Giorgia Venturini, ex partecipante dell’Isola dei Famosi. Così i piani alti di Mediaset avrebbero deciso di cacciarlo via dalla trasmissione.

GALLIANI SU IBRAHIMOVIC: “NON RISPONDE AL TELEFONO…”

Cassano lascia Tiki Taka

Cassano è un sanguinio da sempre e ha mantenuto questa caratteristica anche nel ruolo di opinionista. In questi mesi a Tiki Taka non ha mai avuto il timore di dire la sua, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Spesso con termini e modi sbagliati, e questo lo porta ad attirare antipatie e liti.

Proprio come sarebbe successo con la Venturini. Così non parteciperà più alla trasmissione di Pardo, suo grande amico da ormai diversi anni. Resta Bobo Vieri, un altro che non ha mai avuto paura di dire la sua. L’assenza di Cassano si farà sentire in quello studio.

MALDINI NEL MIRINO DI ELLIOTT: I DETTAGLI