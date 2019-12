Sky – Ibrahimovic, risposta al Milan entro 2 giorni: le ultime

Zlatan Ibrahimovic entro 24-48 ore darà una risposta definitiva all’offerta avanzata dal Milan nei giorni scorsi. Ormai si va verso il termine di questa telenovela infinita.

Il Milan crede ancora nella possibilità di far tornare Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Dopo la sconfitta pesante a Bergamo, la dirigenza ha riavviato i contatti e rilanciato la propria offerta per convincere il giocatore.

Oggi Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale spiega che entro 1 massimo 2 giorni il 38enne svedese darà una risposta definitiva. Il club di via Aldo Rossi ritiene di aver fatto tutto il possibile per persuaderlo a fare rientro a Milanello. Sono ore decisive per capire se effettivamente l’operazione andrà in porto.

Il Milan ha proposto un contratto di 6 mesi a circa 3 milioni di euro e un prolungamento annuale condizionato al numero di presenze e gol. Ibrahimovic avrebbe preferito subito un accordo contrattuale da 18 mesi, però negli ultimi giorni sembra che la sua posizione si sia ammorbidita e l’affare potrebbe effettivamente concludersi in maniera positiva.

Zlatan è reduce da due anni nella Major League Soccer con i Los Angeles Galaxy e sa bene che la Serie A è un campionato molto più impegnativo. In queste settimane ha riflettuto molto sul proprio futuro e sta giungendo il momento del verdetto finale.

Calciomercato Milan | Prima offerta del PSG per Paquetà: le cifre