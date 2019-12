Mikel Arteta allontana le voci di calciomercato che danno Granit Xhaka lontano dall’Arsenal e obiettivo del Milan per gennaio. Vuole tenerlo a Londra.

Il nome di Granit Xhaka recentemente è stato accostato ancora il Milan. Il centrocampista svizzero è ritenuto un rinforzo ideale alle esigenze di Stefano Pioli in mediana.

Esperienza, tecnica e personalità: tre doti che farebbero molto comodo al centrocampo rossonero. La situazione dell’ex Borussia Moenchengladbach a Londra è divenuta difficile dopo che in seguito a una sostituzione contro il Crystal Palace ha reagito ai fischi dei tifosi dell’Arsenal buttando a terra la maglia e insultandoli. Ha perso la fascia da capitano ed è stato escluso dai convocati per tre partite. C’erano tutti gli indizi per pensare ad un suo trasferimento nel mercato di gennaio.

Calciomercato Milan | Xhaka può rimanere all’Arsenal a gennaio

Successivamente Xhaka ha ritrovato spazio e il nuovo allenatore Mikel Arteta non sembra granché intenzionato a lasciarlo partire. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Quando sono andato al Manchester City, lui era nella lista dei rinforzi per il centrocampo. Ero felice quando ha firmato per l’Arsenal, perché lo ritengo un calciatore eccezionale. Ha fatto cose buone ed ora si è bloccato in una situazione difficile che è esplosa. È complicato cambiare lo scenario, ma siamo nella direzione giusta. Ho parlato con lui e gli ho detto quanto mi piace e cosa mi aspetto da lui, quanto è importante per la squadra. Sono qui per aiutarlo, siamo al suo fianco. Non soltanto io ma tutto il club».

Arteta con le sue parole ha voluto chiarire che lo svizzero per lui non va considerato cedibile. Salvo richiesta esplicita del giocatore, l’allenatore dell’Arsenal lo terrà volentieri con sé a Londra. Ha un’ottima considerazione nei confronti di Xhaka e punta a rilanciarlo ad alti livelli. Le qualità per essere un elemento decisivo nei Gunners non gli mancano. Probabilmente il Milan non riuscirà a prendere l’ex Borussia Moenchengladbach per il proprio centrocampo.

