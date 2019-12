Elneny, il padre: “Trattativa avanzata col Milan, prossime ore decisive”

Il padre di Mohamed Elneny rivela che c’è una trattativa per il trasferimento del centrocampista dell’Arsenal dal Besiktas al Milan. Si può chiudere presto.

Mohamed Elneny potrebbe essere uno degli innesti del Milan nel calciomercato di gennaio 2020. Tempo addietro i suoi agenti sono stati presso la sede rossonera a proporre il centrocampista egiziano, di proprietà dell’Arsenal e attualmente in prestito al Besiktas.

Nelle scorse ore Nasser Elneny, padre del giocatore, ha rivelato che esistono dei veri e propri negoziati. Queste le sue parole a Sada Al Balad TV: «Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata – riportano i colleghi di Goal.com – ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Besiktas? Ha fatto bene con loro, ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan».

Sky – Todibo, distanza Milan-Barcellona su prezzo e recompra

Calciomercato Milan | Arriva Elneny a gennaio 2020?

Sono ore importanti non solo per l’eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, ma anche per l’eventuale arrivo di Elneny. In questa stagione il 27enne centrocampista egiziano ha collezionato 16 presenze con il Besiktas: 10 in campionato e 6 in Europa League. In 14 occasioni è stato titolare nella squadra di Istanbul, dove è approdato in estate con la formula del prestito dall’Arsenal.

In un primo momento il Milan non sembrava particolarmente interessato al giocatore, ma il padre ha fatto rivelazioni che dipingono uno scenario molto diverso. C’è una trattativa in corso e ci sono possibilità che a breve essa si concluda con il trasferimento del calciatore in Italia. Da capire formula e cifre dell’affare. Nelle prossime ore i termini dell’affare dovrebbero essere più chiari. Da capire se l’egiziano sarà, eventualmente, un rinforzo adatto alle esigenze di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, prima offerta del PSG per Paquetà: le cifre