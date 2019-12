Premier League, Everton-Burnley 1-0: debutto vincente per Ancelotti

Carlo Ancelotti vince all’esordio sulla panchina dell’Everton, che oggi a Goodison Park ha sconfitto 1-0 il Burnley in una partita di Premier League.

Buona la prima per Carlo Ancelotti, che al debutto sulla panchina dell’Everton ha conquistato un’importante vittoria. Di fronte al pubblico del Goodison Park successo per 1-0 contro il Burnley.

Non un avversario dei più tosti, ma comunque nella classifica della Premier League era ed è ancora davanti ai Toffees. Il trionfo odierno ha permesso alla seconda squadra di Liverpool di portarsi a 22 punti, a +4 sulla temuta zona retrocessione. Vincere oggi era molto importante, sia per Ancelotti che per tutto il gruppo.

A realizzare il gol decisivo è stato Dominic Calvert-Lewin all’80’. L’allenatore emiliano ha schierato l’Everton con il 4-4-2, modulo utilizzato già a Napoli. C’è sicuramente tanto lavoro da fare dalle parti di Liverpool, però il successo di oggi era fondamentale per tanti motivi. Un passo falso avrebbe già attirato le prime critiche su Ancelotti, la cui scelta di allenare i Toffees ha sorpreso non pochi.

Carletto aveva voglia di mettersi subito alle spalle la negativa esperienza a Napoli, terminata con un esonero. Ha deciso di rimettersi in panchina e ha accettato la proposta dell’Everton dopo pochi giorni di trattativa. Ora dovrà riuscire ad allontanare il più possibile la squadra dalla zona retrocessione. Sabato c’è la sfida in trasferta contro il Newcastle United e può pensare di ottenere altri 3 punti, seppur i Magpies non vadano affatto sottovalutati. Batterli significherebbe agganciarli a quota 25 punti nella classifica della Premier League.

