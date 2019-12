Elneny al Milan: arriva la smentita di Boban

Zvonimir Boban ha negato l’esistenza di una trattativa concreta per Mohamed Elneny, centrocampista dell’Arsenal oggi in prestito al Besiktas.

Hanno fatto parecchio rumore oggi le dichiarazioni rilasciate dal padre di Mohamed Elneny. Stando alle sue parole, la trattativa per il trasferimento del figlio al Milan sarebbe molto avanzata e con buone chance di chiudersi a breve.

Il 27enne centrocampista egiziano attualmente milita nel Besiktas, dove si è trasferito in prestito dall’Arsenal nello scorso mercato estivo. Tempo addietro i suoi agenti avevano incontrato la società rossonera a Milano per proporle il giocatore, ricevendo però una risposta negativa. Le rivelazioni odierne del padre hanno sorpreso non poco.

Mohamed Almahmoudy, presentatore su OnSport TV e giornalista per La Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo ufficiale Twitter ha spiegato che «Zvonimir Boban ha confermato a OnSport FM che non esiste nessuna trattativa per il trasferimento di Elneny a Milano». Smentita l’esistenza di negoziati concreti per l’arrivo del giocatore alla corte di Stefano Pioli.

I tifosi del Milan avevano accolto con scetticismo le rivelazioni fatte dal padre di Elneny. L’egiziano non è ritenuto il tipo di calciatore che possa effettivamente rinforzare il centrocampo. Ci si attende un colpo di spessore maggiore. Toccherà a Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara riuscire ad assicurarsi l’innesto adatto alle esigenze tecnico-tattiche di Pioli.

