Ibrahimovic: “Stesso Zlatan, differente Diavolo. Milan arrivo”

Quella di oggi è stata la giornata dell’annuncio ufficiale del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Contratto fino a giugno 2020 con opzione per il rinnovo di un’altra stagione.

La trattativa è stata lunga e a un certo punto sembrava quasi sfumata, ma dopo la pesante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta il club rossonero ha accelerato ed è riuscita a convincere il giocatore. L’arrivo a Milano è previsto per il 2 gennaio, quando saranno previste le visite mediche e successivamente la firma del contratto.

Ibrahimovic ha già rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ritorno al Milan e poi sul proprio profilo Facebook ha scritto il seguente messaggio: «Stesso Zlatan. Differente Diavolo. AC Milan arrivo».

Il 38enne centravanti svedese appare carico per il suo ritorno in maglia rossonera. Anche se non è più giovanissimo, ma il club ritiene che possa fare la differenza tuttora. Vedremo cosa saprà fare Zlatan, a sua volta convinto di riuscire a dare un contributo importante alla squadra allenata da Stefano Pioli. Il suo ritorno può essere utile ad uno spogliatoio con poca esperienza e poca leadership. Senza dimenticare, ovviamente, ciò che può dare in campo sotto il profilo tecnico-tattico.

Milan, Ibrahimovic: “Città e squadra che amo. Lotterò, darò il massimo”