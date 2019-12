Calciomercato Milan: Jesus Suso potrebbe dire addio. Dalla Spagna riferiscono di un interesse del Siviglia di Monchi per l’esterno rossonero.

Novità dalla Spagna: il Siviglia è interessato a Jesus Suso. Il ritorno di Monchi, con Lopetegui in panchina, ha cambiato le strategie del club. Servono giocatori funzionali per l’allenatore e il milanista può essere uno di quelli.

È nota la stima di Lopetegui per Suso, dunque non è da escludere che il club andluso possa avanzare un’offerta al Milan. Fino a poco tempo fa c’era una clausola rescissoria di 35 milioni di euro per l’esterno spagnolo. In via Aldo Rossi vogliono moenetizzare e non è da escludere una cessione eccellente come quella dell’ex Liverpool, uno dei titolarissimi del Milan.

Suso ha avuto un rendimento scadente da diversi mesi a questa parte. I tifosi hanno da tempo espresso il proprio parere negativo sul giocatore, ritenuto non all’altezza del Milan. Non è il primo colpevole di questa situazione, per carità, ma nemmeno l’ultimo. E di fronte ad un’offerta congrua, i rossoneri lo lascerebbero partire.

Calciomercato Milan | cessione Suso

I colleghi di Elgoldigital, portale spagnolo, riferiscono dell’interesse del Siviglia di Monchi. Il mercato di gennaio è ormai aperto. Il Milan ha necessità di monetizzare, e aspetta offerte per la maggior parte dei suoi giocatori. La cessione di Suso sin qui non è stata messa in conto, ma qualora arrivassero offerte verranno prontamente valutate.

Suso è da ormai diverse stagioni il bello e il brutto del Milan. Qualità indiscusse tecnicamente, ma poi sul campo pesano altre dinamiche che purtroppo il Milan paga: su tutte intensità e concretezza.

Ad inizio stagione con Marco Giampaolo doveva essere il trequartista designato, salvo poi cambiare idea dopo appena una partita. Precedentemente con Gattuso, e ora con Pioli, ha ricoperto la solita posizione ma con compiti più da rifinitore dentro il campo che non da esterno puro. Ad oggi non è chiaro se si concretizzerà o meno l’interesse del Siviglia. Attendiamo novità.

ARNAULT, MAXI OFFERTA PER IL MILAN: I DETTAGLI