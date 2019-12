Ibrahimovic, c’è un grande obiettivo dietro il sì al Milan

Milan, Zlatan Ibrahimovic è carico a pallettoni. Come rivelano gli amici, il centravanti scandinavo ha un grande obiettivo per questo suo ritorno in casa Diavolo.

Zlatan Ibrahimovic ha voglia di spaccare il mondo. Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, è questo quanto assicura chi lo segue da sempre. Ossia Mino Raiola, suo agente dai tempi dell0’Ajax, ma non solo.

Ha dentro il fuoco in vista del ritorno. Altrimenti – spiegano gli amici – non avrebbe detto sì. Perché se a 38 anni ha scelto di imbarcarsi in un’avventura incerta e rischiosa come questa, è perché ha bene in mente l’obiettivo finale: dimostrare a tutti d’essere più forte anche del tempo che passa.

Non è mai stato una questione di soldi da parte dello svedese. Non lo può essere per chi è a fine carriera e ha un patrimonio di oltre 100 milioni. Era soltanto un discorso di durata. Tutto qui. E una volta trovata l’intesa sul meccanismo per il rinnovo di un altro anno, ecco che è arrivata immediata la fumata bianca. Guadagnerà 3 milioni di euro per il prossimo semestre, poi 5 in caso di riconferma delle parti.

Ibra sarà la carta della speranza per il club rossonero. Dentro e fuori dal campo. Elliott, infatti, confida che l’effetto Ibrahimovic possa essere decisivo anche in chiave marketing, dove c’è un settore in difficoltà al pari di quello calcistico. Biglietti, maglie, gadget e non solo. A giugno scadrà anche l’accordo con Emirates. E l’Ad Ivan Gazidis anche qui conta sul fattore Zlatan.

Galliani: “Con Ibrahimovic-Tevez avremmo vinto ancora. Zlatan porterà positività”