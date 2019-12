Maglie, stadio e sponsor: l’impatto di Ibrahimovic sul Milan 

Ibrahimovic e al Milan: goal, prestazioni e non solo. Lo svedese può fare crescere l’appeal del club rossonero anche livello commerciale. Ecco come.

Un affare a 360° totali. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Zlatan Ibrahimovic al Milan va oltre i goal e le prestazioni. Non che quest’ultimi siano pochi, anzi: con 42 gol in 61 presenze, Ibra è ancora il miglior marcatore milanista dell’ultimo decennio. Da Fernando Torres a Gonzalo Higuain, nessuno ha fatto meglio di lui dal 2012 a oggi.

Ma l’impatto dello svedese in rossonero andrà appunto ben oltre il campo. Per rendere l’idea di quanto l’approdo del campione svedese possa incidere oggi sull’appeal del Milan. Basta dare un’occhiata ai social: i follower di Zlatan su Instagram sono 40 milioni, ossia circa sei volte quelli del club rossonero fermo a 6,7 milioni.

L’hashtag #IZCOMING, inoltre, è schizzato in pochi minuti in testa alle tendenze social della serata e i teaser diffusi dal club sono andati oltre un milione di visualizzazioni in un’ora. Il numero di maglia non è ancora stato ufficializzato (si parla del 21 ma ci sarebbe anche la tentazione dell’1), ma negli store ufficiali sono già pronte le maglie di Ibrahimovic la cui richiesta andrà ben oltre quelle di qualsiasi altro giocatore del Diavolo. Non c’è una previsione precisa, ma ci si aspetta ovviamente un’impennata significativa.

L’effetto Ibra – assicura il quotidiano – si farà sentire anche allo stadio: la campagna abbonamenti per le partite interne del girone di ritorno, aperta a inizio dicembre, ha già dato buoni risultati, ma ora potrebbe accelerare ulteriormente rispetto alle 30.000 tessere.

Anche l’aspetto sponsor tornerà una questione calda. Per esempio a giugno scadrebbe il contratto con il main sponsor Emirates, ma ora Ibra può essere una carta importante per una nuova partnership. I suoi 38 anni destano perplessità in molti tifosi, ma sembrano non pesare assolutamente nelle valutazioni degli investitori. Ibra, dunque, può essere la carta della rinascita. A 360°.

