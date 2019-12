Milan TV, a casa di Borini e della moglie Erin – VIDEO

Il canale tematico Milan TV ha realizzato un servizio video dedicato alla famiglia Borini. A condurre l’intervista la nota presentatrice e showgirl Giorgia Palmas, che è andata a casa di Fabio ed Erin per scoprire un po’ di cose sul loro rapporto. Si sono conosciuti in Inghilterra, quando lui giocava in Premier League. Da poco sono diventati genitori della piccola Stella. Si sono toccati più argomenti, sia legati alla coppia che ad altro. Il giocatore del Milan tra le varie cose ha rivelato che sta studiando per prendere il diploma di geometra per poi laurearsi in architettura.

