Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, non si sbilancia sull’eventuale arrivo di Krzysztof Piatek dal Milan. A Firenze, però, serve una nuova punta.

Il futuro di Krzysztof Piatek viene messo in dubbio a causa dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il centravanti svedese non è sicuramente tornato per stare a guardare, vuole essere protagonista.

Il numero 9 rossonero potrebbe anche essere stimolato dalla presenza del nuovo compagno, sempre esemplare negli allenamenti e che può dunque trascinare un gruppo che oggi necessita di leader. Solo nei prossimi giorni si capiranno meglio le mosse della società.

Tra i club accostati a Piatek c’è la Fiorentina, attualmente alla ricerca di un centravanti e che ne ha messi nel mirino alcuni. Tra questi anche Patrick Cutrone, ex Milan oggi al Wolverhampton e che in Premier League non sta riuscendo ad imporsi come sperava. Per la dirigenza viola difficile pensare di prendere il polacco, che poco meno di un anno fa venne pagato 35 milioni di euro.

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, oggi in conferenza stampa ha toccato l’argomento mercato: «Se te oggi mi dovessi chiedere, hai una punta pronta? Ti direi che non c’è. Il mercato di gennaio si apre piano piano e devi essere bravo. Zaza, Petagna, Piatek e Cutrone sono nomi che possono fare bene ovunque ma non posso rispondere sui nomi perché direi una bugia».

Pradé non si è sbilanciato su Piatek e sugli altri attaccanti accostati alla squadra viola. Sicuramente sta sondando più piste, però non ha ancora affondato il colpo su nessuno. Ci sono diverse opzioni che possono fare comodo a Beppe Iachini, l’allenatore che sostituisce l’esonerato Vincenzo Montella.

