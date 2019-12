Premier League, Ancelotti vince ancora: l’Everton espugna Newcastle

Buona anche la seconda per Carlo Ancelotti. Dopo la vittoria contro il Burnley, il suo Everton ha vinto anche oggi contro il Newcastle United. Successo per 2-1 al St. James’s Park.

Protagonista della partita Dominic Calvert-Lewin, già decisivo a Goodison Park nella scorsa giornata e oggi autore di una doppietta. Dopo il vantaggio firmato al 13′ una mischia nell’area dei Magpies, la squadra di Steve Bruce cerca il pareggio e trova al 56′ grazie al gol di Fabian Schar su sponda di Andy Carroll. Al 63′ nuovo e definitivo vantaggio dei Toffees con il proprio numero 9, bravo in scivolata a mettere in rete sull’assist di Theo Walcott.

Il Newcastle United ha tentato di agguantare nuovamente il pareggio, ma non ci è riuscito. Festeggia l’Everton di Ancelotti, che grazie a questa vittoria in trasferta sale al decimo posto a quota 25 punti (gli stessi dei Magpies). Sono 7 le lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

Una buona notizia per i Toffees, che erano finiti molto in basso e ora vogliono risalire ancora. La qualificazione in Europa League non è qualcosa di impossibile, seppur non sia facile vista la folta e agguerrita concorrenza.

