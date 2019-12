Fenerbahce, cori per Ricardo Rodriguez nell’ultimo match – VIDEO

Ricardo Rodriguez nel mercato di gennaio sicuramente lascerà il Milan. Vuole giocare con continuità e in rossonero non può, visto che il titolare indiscusso è Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Oltre a Napoli e Watford, c’è anche il Fenerbahce molto interessato al terzino svizzero. Il club di Istanbul ha fatto un’offerta per averlo in prestito e ha ricevuto un rifiuto. Infatti, la società rossonera vuole una cessione a titolo definitivo. Trattativa in fase di stallo, ma i tifosi della squadra turca intanto stanno manifestando la volontà di avere Rodriguez. Dopo aver esposto uno striscione in favore del suo arrivo, hanno anche intonato un coro a lui dedicato nell’ultima partita. Di seguito il video.