Milan tra Matic, Lobotka e Berge: la situazione 

Non solo in difesa, il Milan cerca un rinforzo anche a centrocampo in vista di gennaio. Ecco il punto tra Nemaja Matic, Stanislav Lobotka e Sander Berge.

Nemanja Matic e il Milan, pista non percorribile: lo assicura Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito. Sarebbe questo quanto filtra dalla dirigenza rossonera.

Il motivo è semplice: ad oggi non esiste un interesse concreto da parte del club rossonero. Non per un giocatore con le caratteristiche del serbo. Tuttosport, invece, rilancia parallelamente altri due nomi: Stalislav Lobotka e Sander Berge.

Milan, obiettivi Lobotka e Berge

Occhi dunque tra Celta Vigo e Genk. Ma è soprattutto il primo il nome caldo, sul quale c’è forte anche il Napoli di Gennaro Gattuso. Il club spagnolo valuta il calciatore 25 milioni di euro, mentre la società partenopea non vorrebbe andare oltre i 18.

La triade composta da Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, sa bene che deve stare attenti agli equilibri economici, ed è per questo che vuole proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Berge, piuttosto, per ora sarebbe soltanto un’idea allo stato embrionale, senza contatti diretti tra le società.

In ogni caso molto dipenderà anche da eventuali cessioni: concretizzatasi di fatta quella iniziale per Fabio Borini, si attende l’uscita di Ricardo Rodriguez e soprattutto sviluppi per Frank Kessie e Lucas Paquetá che farebbero parecchio la differenza dati le cifre a riguardo.

Per l’ivoriano – si legge – proseguono gli abboccamenti dalla Premier League, col West Ham che avrebbe sondato nuovamente il terreno. Per il brasiliano, invece, Maldini e Leonardo ne stanno parlando ma il Paris Saint-Germain sembrerebbe non intenzionato ad accontentare il Diavolo sulla valutazione complessiva dell’operazione, ossia non meno di 35 milioni di euro.

Ma a prescindere da tutto – evidenzia Ts – si preannuncia un gennaio movimentato in Casa Milan. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sembrerebbero non intenzionati a fermarsi. Anzi: sono pronti a fare il possibile per provare a svoltare nel 2020.

