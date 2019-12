I francesi hanno messo nel mirino il calciatore del Benfica che piace ai rossoneri. Ma se tornasse di moda il nome di Suso?

Gedson Fernandes è stato tra i profili accostati al Milan durante il calciomercato estivo. Il fantasista classe 1999 del Benfica è da tempo sul taccuino del club rossonero, che ad agosto ha provato a convincere Rui Costa a cedere il suo campioncino senza però riuscirci. Le richieste alte, circa 40 milioni di euro, non hanno aiutato a far decollare l’affare.

Avvio da dimenticare

Il calciatore è così rimasto in Portogallo ma la sua stagione non è decollata come in molti speravano. In campionato con la maglia del Benfica le presenze sono solo sei, per un totale di 213 minuti. Zero gol e zero assist all’attivo. L’avvio è stato condizionato da un infortunio ma a gennaio potrebbe cambiare maglia.

Su Fernandes continuano ad esserci gli occhi dei grandi club europei e stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia potrebbe esserci la Ligue 1 nel suo futuro.

Il giocatore classe 1999 – secondo quanto riportato da ‘RMC’ – sarebbe finito nel mirino del Lione. L’OL è alla ricerca di rinforzi dopo il brutto infortunio occorso a Depay, che ha chiuso anticipatamente la stagione. Visto l’avvio non proprio esaltante, i francesi sperano di riuscire a convincere i portoghesi a cedere Gedson in prestito con diritto di riscatto.

Torna di moda Suso?

Come detto il Lione è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa sostituire Depay. In estate ai francesi è stato accostato anche il nome di Suso. Lo spagnolo, come detto in questi giorni, non è più inamovibile e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe portarlo ai margini del progetto rossonero. Il Milan vuole fare un’importante plusvalenza e il sacrificio dell’ex Liverpool sembra essere il meno doloroso.

In Spagna fanno sapere che il Siviglia sia pronto a formulare un’offerta per Suso: servono 30-35 milioni. Raiola è a lavoro per trovare la giusta sistemazione al calciatore e per accontentare tutte le parti.