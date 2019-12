Sportmediaset – Ibrahimovic non cambia il Milan: Pioli insiste sul 4-3-3

Non sono inizialmente previsti cambiamenti di schema nella formazione rossonera. Stefano Pioli dovrebbe confermare il suo modulo.

Da giorni si parla di vera e propria rivoluzione in casa Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sbarcherà il 2 gennaio in città.

C’è chi parla di Ibra come nuovo leader, attorno a cui ruoteranno compagni, gioco e schemi del Milan. Ma secondo quello che riporta oggi Sportmediaset, non è così certo che l’inserimento dell’attaccante stravolgerà le gerarchie.

Pare che Stefano Pioli, allenatore del Milan, almeno inizialmente non cambierà. Il tecnico ha sempre puntato sul 4-3-3 come modulo di base, fin dalle sue prime gare sulla panchina rossonera.

Uno schema che verrà confermato anche con l’arrivo di Ibrahimovic. Cambieranno soltanto le gerarchie in attacco, dove Ibra, non appena tornerà in forma ottimale, dovrebbe essere preferito a Piatek e Rafael Leao nel ruolo di attaccante titolare, al centro del tridente offensivo.

Chi voleva vedere fin da subito un tandem d’attacco formato da Piatek e Ibrahimovic dovrà dunque attendere. Pioli non ha intenzione di modificare l’assetto, nonostante il 5-0 subito contro l’Atalanta che ha fatto scattare l’allerta all’interno del club.

Niente difesa a tre, finora sempre snobbata da Pioli, niente rivoluzione a centrocampo. Il Milan a gennaio ripartirà dal recente passato. Gli unici in allerta saranno gli esterni offensivi: Suso e Calhanoglu non hanno più fiducia finita, bensì dovranno meritarsi la conferma dopo le recenti prove insufficienti.

Carminati: “Ibrahimovic un animale. Con l’età è migliorato”