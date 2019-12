Dalla Spagna: l’Atletico Madrid pensa a Piatek per gennaio

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino anche Krzysztof Piatek per il mercato di gennaio. Il numero 9 del Milan potrebbe anche partire con una buona offerta.

Stagione sotto le aspettative per Krzysztof Piatek e per tutto il Milan. Ci si attendeva di più dalla squadra rossonera, in particolare da quei giocatori che un anno fa avevano fatto molto bene.

Il centravanti polacco aveva avuto un grande impatto in Serie A con la maglia del Genoa. A gennaio, quando Gonzalo Higuain ha voluto andare al Chelsea, il club rossonero ha effettuato un grande investimento per lui. 35 milioni di euro che sono sembrati subito ben spesi, perché pure a Milano ha continuato a segnare. Per l’annata 2019/2020 erano attese conferme e miglioramenti che non abbiamo visto.

Piatek nella lista dell’Atletico Madrid: le ultime sul calciomercato Milan

Tra Piatek e Leao sono solamente 2 i gol segnati su azione dal Milan in campionato, 5 totali le reti se consideriamo pure i 3 rigori realizzati dal polacco. Il reparto offensivo fatica molto e di questo sono colpevoli anche gli esterni d’attacco poco incisivi. Non è un caso che la dirigenza abbia deciso di riportare a Milanello uno come Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro di Piatek al Milan viene ritenuto incerto da molti. Circolano diverse voci inerenti sondaggi da parte di squadre italiane (Fiorentina e Genoa) ed estere. In Spagna oggi AS riporta che l’Atletico Madrid ha messo Krzysztof nella lista dei potenziali rinforzi per l’attacco. L’obiettivo numero 1 è Edinson Cavani, ma ci sono pure delle alternative.

Altri nomi che interessano ai Colchoneros sono Cédric Bakambu (Beijing Gouan), Paco Alcacer (Borussia Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Patrick Cutrone (Wolverhampton). L’allenatore Diego Simeone vuole un nuovo centravanti a gennaio e la dirigenza intende accontentarlo.

Dovesse arrivare un’offerta per Piatek, il Milan la valuterà. Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere Andrea Petagna il sostituto. L’attuale attaccante della SPAL è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha anche esordito in Prima Squadra. Per lui si tratterebbe di un ritorno alle origini.

Calciomercato Milan, Borini al Genoa: la modalità del trasferimento