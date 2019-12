Krunic può soffiare il posto a Kessie per Milan-Sampdoria

Rade Krunic vuole convincere Stefano Pioli a metterlo titolare in Milan-Sampdoria, alla ripresa del campionato. Franck Kessie potrebbe perdere il posto.

Oggi pomeriggio il Milan torna ad allenarsi a Milanello in vista della ripresa del campionato. Il 6 gennaio a San Siro arriverà la Sampdoria e la squadra di Stefano Pioli dovrà necessariamente vincere.

Sarà interessante vedere se il mister rossonero farà variazioni di formazione rispetto alle ultime partite. Difficile l’impiego di Zlatan Ibrahimovic come titolare, visto che lo svedese sarà a Milano solamente il 2 gennaio e non giocando da oltre due mesi non può avere la condizione fisica ideale. Ma qualcosa potrebbe lo stesso cambiare nello schieramento.

Verso Milan-Sampdoria: Krunic insidia Kessie

Una possibile variazione riguarda il centrocampo, dove non è escluso che Rade Krunic possa essere preferito a Franck Kessie. Il bosniaco aveva trovato spazio come titolare contro Lazio, Juventus e Napoli. Prestazioni sufficienti, ma Pioli ha poi deciso di rilanciare l’ex Atalanta dal primo minuto nelle successive gare.

Per Milan-Sampdoria c’è la possibilità che Krunic ricompaia nella formazione iniziale, visto che Kessie non ha affatto impressionato. L’ex Empoli meriterebbe una nuova chance, visto che il rendimento mostrato quando è sceso in campo non era stato negativo. È più tecnico del compagno e dunque il contributo nella manovra di gioco può essere maggiore.

Pioli contro la Sampdoria recupererà pure Theo Hernandez e Lucas Paquetà, che contro l’Atalanta erano squalificati. Due risorse importanti per il Milan. Soprattutto il terzino francese, rivelazione della stagione ed elemento insostituibile della squadra. Sul brasiliano circolano voci inerenti un possibile addio, ma finora il PSG non ha formulato un’offerta soddisfacente.

