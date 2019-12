Milan, oggi la ripresa degli allenamenti. Giovedì arriva Ibrahimovic

Oggi il Milan torna ad allenarsi a Milanello dopo i giorni di pausa natalizia. Ritrovo previsto alle 12:30 presso il centro sportivo di Carnago per il pranzo collettivo. Nel pomeriggio si lavorerà agli ordini di Stefano Pioli.

La squadra deve preparare al meglio la partita del 6 gennaio contro la Sampdoria a San Siro. Dopo l’umiliante sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, è necessario iniziare bene il 2020. Una vittoria sarebbe fondamentale anche per provare a tenere in vita le speranze di una qualificazione in Europa League che sembra complicata.

Il Milan si allenerà anche domani e il 1° gennaio 2020. Giovedì 2 arriverà Zlatan Ibrahimovic, che si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto. Dovrebbe essere aggregato al gruppo solamente da venerdì, quando avrà modo di conoscere i nuovi compagni e di iniziare a lavorare per trovare la migliore condizione fisica.

Il 38enne attaccante svedese non gioca da oltre due mesi. Inoltre viene da due stagioni trascorse nella Major League Soccer (MLS), un campionato non paragonabile alla Serie A. Sarebbe stato meglio se avesse iniziato a lavorare subito, invece toccherà aspettare ancora qualche giorno. Da vedere se per Milan-Sampdoria sarà già convocato oppure bisognerà aspettare la successiva partita contro il Cagliari o quella ancora seguente contro la SPAL (Coppa Italia).

Krunic può soffiare il posto a Kessie per Milan-Sampdoria