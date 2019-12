Ex Milan – Udinese e Watford pensano a Giampaolo

Marco Giampaolo, esonerato dal Milan, è finito nel mirino di Udinese e Watford. In questa stagione 2019/2020 potrebbe allenare solamente all’estero ormai.

L’esperienza di Marco Giampaolo al Milan è stata un fallimento e l’esonero è arrivato dopo sole sette giornate. Sicuramente l’allenatore sperava di avere più tempo per plasmare la squadra, ma la dirigenza ha preferito cambiare perché non credeva più in lui.

Giampaolo rimane sotto contratto con il club rossonero e comunque in questa stagione non potrebbe nuovamente allenare in Italia. L’unica eventuale opzione sarebbe andare all’estero, dove secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe il Watford interessato. La squadra di Londra è penultima nella classifica della Premier League e lotta per non retrocedere.

Gli Hornets sono di proprietà della famiglia Pozzo, la stessa che ha anche l’Udinese. Proprio il club friulano sta considerando l’ex tecnico del Milan per la prossima stagione. Al momento ha confermato Luca Gotti, subentrato a Igor Tudor, però già ci sono riflessioni riguardanti il futuro.

Giampaolo valuterà le offerte che riceverà e poi prenderà una decisione. Probabilmente preferisce rimanere ad allenare in Italia, dove ha fatto buone cose con Empoli e Sampdoria. L’esperienza al Milan è stata un po’ uno shock, però lui certamente motivato a rilanciarsi su un’altra panchina appena riceverà una chiamata giusta.

