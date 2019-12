Rui Costa: “Ibrahimovic riferimento e stimolo nel Milan”

Manuel Rui Costa promuove il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attuale direttore sportivo del Benfica lo ritiene una buona mossa del club rossonero.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic viene visto positivamente da diversi ex giocatori del Milan. Tra questi c’è anche Manuel Rui Costa, che ha indossato la maglia rossonera tra il 2001 e il 2006.

L’attuale direttore sportivo del Benfica ha così parlato dell’argomento ai microfoni di Sky Sport: «Il Milan non sta facendo quello che è normale per questa squadra. Ibra? Non importa l’età, se è in condizione di giocare può fare bene. E al Milan potrà essere un riferimento e uno stimolo alla squadra e ai tifosi. Se ha accettato questo progetto vuol dire che è ancora in grado di fare bene».

Rui Costa è tra i tanti personaggi presenti in questi giorni in a Dubai, negli Emirati Arabi, per i Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo è stato votato come migliore giocatore del 2019, mentre il Liverpool campione d’Europa è risultato essere la migliore squadra mondiale. Premio pure per Andrea Berta dell’Atletico Madrid, ritenuto il migliore direttore sportivo. Jorge Mendes migliore agente di calciatori. Joao Felix rivelazione dell’anno e Jurgen Klopp non poteva che essere il top allenatore.

Anche se da anni lavora nel Benfica, nel cuore di Rui Costa continua ad esserci anche il Milan. Da lontano segue la squadra e spera che un amico come Paolo Maldini riesca assieme al resto della dirigenza a rilanciare il club. Intanto il ritorno di Ibrahimovic può essere una mossa utile a migliorare la squadra sia tecnicamente che sul piano dell’esperienza e della personalità.

