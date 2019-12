Milan, asse con PSG e Siviglia. Intreccio Draxler-Suso-Paquetà

I tre giocatori potrebbero essere protagonisti del prossimo mercato di gennaio: Maldini e Boban pronti a far cassa con lo spagnolo e il brasiliano

Julian Draxler sarà uno dei calciatori che animerà il calciomercato di gennaio. Il centrocampista tedesco, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, è pronto a lasciare il Psg per giocare con maggiore continuità.

L’Europeo in programma questa estate è un obiettivo troppo importante, che lo sta spingendo a valutare nuove realtà. Per Tuchel d’altronde non è un giocatore indispensabile e Leonardo è pronto a venderlo al miglior offerente. Negli ultimi giorni il nome del tedesco è stato accostato anche al Milan.

Leonardo propone lo scambio

Come raccontato, Leonardo vorrebbe continuare a puntare su Paquetà. Il dirigente brasiliano ha riallacciato i contatti con la dirigenza rossonera per formulare la propria offerta per il calciatore ex Flamengo: sul piatto è così finito Draxler più una decina circa di milioni di euro.

Offerta questa che secondo i rumors di mercato sarebbe stata rifiutata dal Milan, che valuta Paquetà sui 40 milioni. Il futuro di Draxler, accostato in passato anche a Inter e Juventus, potrebbe essere così ancora una volta lontano dall’Italia.

Siviglia, occhi puntati su Draxler e Suso

Il calciatore nelle ultime ore è stato accostato all’Hertha Berlino. Per i tedeschi sarebbe il primo obiettivo nel mercato di gennaio ma attenzione alla pista spagnola. Stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, anche il Siviglia avrebbe avuto dei contatti per provare a portare in Andalusia il tedesco. Se la trattativa dovesse andare in porto potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato del Milan.

Il Siviglia, infatti, ha messo nel mirino anche Suso. Lo spagnolo è tornato in orbita Monchi, che da tempo ha il suo nome scritto sul taccuino ma riteniamo complicato che gli Andalusi possano riuscire a mettere a segno il doppio colpo per l’importante esborso economico. L’acquisto di Draxler potrebbe dunque complicare l’approdo dell’ex Liverpool al Siviglia.