Mundo Deportivo – Todibo, il Barcellona nega l’accordo col Milan

In Spagna svelano che il Barcellona ha smentito le voci circolate in Italia su un accordo con il Milan per Jean-Clair Todibo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In queste ore in Italia più fonti danno per fatto l’accordo tra il Milan e il Barcellona per Jean-Clair Todibo. Il giovane difensore centrale francese è un obiettivo certo della società rossonera per il mercato invernale.

L’intesa prevederebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. A mancare sarebbe l’ok del giocatore, che ha anche proposte e intende valutare bene la squadra nella quale trasferirsi. Interessa soprattutto in Germania, dove Bayer Leverkusen e Lipsia vogliono convincerlo ad approdare in Bundesliga.

Calciomercato Milan, niente accordo col Barcellona per Todibo?

Oggi in Spagna il quotidiano catalano Mundo Deportivo rivela che il Barcellona ha smentito di avere raggiunto un accordo con il Milan. Il futuro di Todibo deve essere ancora deciso e ci sarà un incontro con l’agente a inizio gennaio 2020 per prendere una decisione definitiva. Anche se il ragazzo non sta trovando granché spazio con Ernesto Valverde, non scarta l’ipotesi di rimanere in maglia blaugrana perché è convinto di avere le qualità per emergere col tempo.

Oltre al Milan e ai due club tedeschi citati in precedenza, ce ne sono pure altri interessati al difensore francese: Monaco, Watford e Southampton. Bisognerà attendere l’incontro tra il Barcellona e l’entourage di Todibo per capire definitivamente cosa succederà. La dirigenza gradirebbe vederlo all’opera in un’altra squadra, permettendogli di giocare con continuità e di mostrare le sue doti. Il Barça poi valuterebbe se riportarlo in Catalogna o cederlo in via definitiva.

In Spagna, dunque, viene dipinto uno scenario diverso da quello emerso nelle scorse ore in Italia. Il Milan non sarebbe poi così vicino a chiudere l’affare. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. L’ex Tolosa piace molto alla dirigenza rossonera, che farà il possibile per portarlo a Milanello.

