Strootman offerto al Milan: le ultime news dalla Francia

In Francia scrivono che Kevin Strootman è stato proposto al Milan per il mercato di gennaio. Il centrocampista ex Roma milita nel Marsiglia attualmente.

Il Milan ha già piazzato un colpo in attacco, ovvero il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. E un altro vuole metterlo a segno in difesa assicurandosi Jean-Clair Todibo del Barcellona.

Ma pure a centrocampo qualcosa potrebbe succedere, soprattutto se la dirigenza riuscirà a fare delle cessioni che consentano di avere un tesoretto da spendere. Nell’attuale reparto mediano ci sono Franck Kessie e Lucas Paquetà con delle richieste dall’estero. Nel caso in cui uno dei due venisse venduto, il club potrebbe prendere un rinforzo a metà campo.

Calciomercato Milan, idea Strootman del Marsiglia

Secondo quanto scritto in Francia da Le Phoocen, un agente ha offerto Kevin Strootman al Milan. Il centrocampista olandese ha 29 anni, dunque è un profilo esperto e potrebbe fare comodo a Stefano Pioli anche sotto l’aspetto tecnico-tattico. Ha già giocato in Italia con la maglia della Roma, anche se qualche infortunio di troppo lo ostacolò ai tempi.

Oggi milita nel Marsiglia, che al momento sembra aver chiuso ogni discorso sull’eventuale cessione del giocatore. Tuttavia, di fronte a un’offerta interessante la trattativa potrebbe decollare. Strootman ha un ingaggio importante e alla dirigenza del club francese non dispiacerebbe liberarsene, nonostante l’allenatore André Villas-Boas lo consideri un elemento importante della squadra.

Il centrocampista originario di Ridderkerk ha collezionato 18 presenze, 1 gol e 2 assist in questa stagione 2019/2020. È un calciatore dotato sia sotto il profilo tecnico che fisico, essendo alto 1,87 m. Al Milan un po’ di fisicità in più farebbe comodo. Vedremo se la società rossonera sarà interessata ad avviare dei contatti concreti con il Marsiglia per riportare Strootman in Italia. L’olandese è stato proposto pure all’Hertha Berlino, squadra della Bundesliga.

