Ibrahimovic, la canzone parodia sul ritorno al Milan – VIDEO

La video-parodia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è virale sui social. Interessante anche il messaggio che lancia, al di là degli entusiasmi facili.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stata una notizia planetaria, che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Uno dei più grandi giocatori della storia del calcio che, seppur a fine carriera, torna nella squadra in cui si è sentito meglio.

E non è una novità che Ibra sia rimasto molto legato al Milan. La sua cessione all’epoca fu inaspettata, una delusione per lui quella scelta di Adriano Galliani di mandarlo al PSG. Quell’operazione, unita alla cessione di Thiago Silva, fu l’inizio della fine per il Milan. Quando il club decise, fondamentalmente, di non voler vincere più. Pensiero condiviso anche da Federico Buffa in una recente intervista.

La video-canzone parodia per Ibrahimovic



Sui social il ritorno di Ibrahimovic al Milan ha scatenato tutti. Dall’Ikea a numerosi club e aziende hanno pubblicato foto e messaggi sul campione svedese. E non sono mancate nemmeno le video-parodie. Su Youtube ne gira una molto divertente e ben fatta, dal canale ufficiale “TotAl Fred” e ha già avuto numerose visualizzazioni.

Il ritmo richiama una nota canzone pop italiana uscita negli ultimi mesi. E anche il messaggio lanciato dalla parodia è interessante; dopo il ritornello e l’entusiasmo generale, arriva la parte sobria e realista: “Non diciamo che Ibra risolverà qui tutti i problemi. Perché capiamo di calcio e non vogliamo passare per scemi. Zlatan a noi ci fa gasà. Perché se c’è un campione che ci può rianimare, quello sei te!”.

Ci uniamo al pensiero lanciato dalla canzone. Ibrahimovic può essere d’aiuto per questo Milan. Non lo rivoluzionerà né cambierà totalmente quanto di negativo c’è, ma darà una mano in più per risvegliare l’ambiente.

