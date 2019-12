Mino Raiola oggi ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, un’operazione che per certi versi ha sorpreso e che il noto agente considera come l’ultima tournée dei Queen.

Mino Raiola sempre protagonista del calciomercato, ancora prima che si apra ufficialmente la sessione invernale. Il noto agente ha già chiuso due operazioni importanti come il trasferimento di Erling Haaland al Borussia Dortmund e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

In un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica, queste sono state le parole di Raiola sul rientro del 38enne svedese in Italia: «Zlatan è tornato per divertirsi e per far divertire il mondo. Non potevo permettere che il suo ultimo palcoscenico fosse Los Angeles. Questi sei mesi saranno come l’ultima tournée dei Queen, un lungo tributo: bisognava farlo a San Siro».

Al celebre procuratore italo-olandese viene chiesto se la Serie A stia diventando un cimitero per gli elefanti. Lui replica così: «Il caso di Zlatan è diverso, lui viene solo per sei mesi, poi vediamo. Però vi ho portato De Ligt, che volevano tutti. Tutti. Ma lui vuole diventare il miglior difensore al mondo e allora mi fa: ‘Mino, io devo andare all’Harvard della difesa, al Mit dei difensori’. Perciò abbiamo scelto la Juve: per prendere la laurea».

Raiola è riuscito a far ottenere condizioni economiche ottime a Ibrahimovic, visto che fino a giugno potrà percepire un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus legati alla qualificazione in Europa. Il prolungamento annuale è condizionato al raggiungimento del 50% delle presenze e gli consentirebbe di guadagnare altri 6 milioni più bonus. Giovedì lo svedese arriva a Milano per visite mediche e firma sul contratto, venerdì la conferenza stampa.

