Calciomercato Milan | Sondaggio della Roma per Piatek

Calciomercato Milan | Piatek è in uscita e ci sarebbe anche la Roma sulle sue tracce

Krzysztof Piatek è in uscita dal Milan. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic toglie inevitabilmente spazio all’attaccante polacco. Che, in questa prima parte di stagione, ha deluso le aspettative.

Il giocatore potrebbe andar via a gennaio in prestito o, in caso di offerta importante, a titolo definitivo. Finora soltanto qualche sondaggio, anche da parte di club italiani. A questi si aggiunge la Roma, come scrive Nicolò Schira sul proprio account Twitter.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport rivela che c’è stata una richiesta di informazioni da parte dei giallorossi. Indiscrezione confermata anche dai colleghi di Milanisti Non Evoluti. La pista giallorossa sarebbe gradita a Piatek. Che, invece, ha già glissato sulle opzioni Fiorentina e Genoa.

I TRE GRANDI FLOP DEL 2019

Piatek, valutazioni in corso

Nicolò Schira spiega che l’obiettivo del giocatore è di rilanciarsi con il Milan. In effetti non è da escludere un modulo a due punte con il polacco di fianco a Ibrahimovic. Un tandem che potrebbe funzionare. Occhio però alla forte concorrenza di Rafael Leao, un altro che potrebbe beneificiare della presenza dello svedese.

Piatek si trova di fronte ad una situazione difficile da valutare. Il Milan prenderà in considerazione qualsiasi offerta; starà al ragazzo poi decidere se accettare o meno. L’idea di rimanere in rossonero e di giocare con Ibra lo affascina, ma per lui potrebbe non esserci troppo spazio.

La Roma a breve passerà nelle mani di Dan Friedkin, ricco imprenditore americano (fra i 500 uomini più ricchi al mondo secondo Forbes). C’è un progetto molto ambizioso e Piatek potrebbe essere uno dei primi acquisti. Fonseca ha chiesto un attaccante e in corsa c’è anche Dries Mertens.