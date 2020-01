Cutrone alla Fiorentina, le cifre: quanto incassa il Wolverhampton

Cutrone sta per passare alla Fiorentina. Pronto il rientro in Italia dopo soli sei mesi. Le cifre dell’operazione fra viola e Wolverhampton

Dopo soltanto sei mesi, Patrick Cutrone è ad un passo dal ritorno in Italia. L’ex Milan, passato al Wolverhampton in estate per 18 milioni, è pronto per rientrare in patria.

La trattativa con la Fiorentina è ai dettagli: il Daily Mail ha rivelato le cifre, e non siamo troppo lontane da quelle del passaggio dal Diavolo ai Wolves. Si tratta di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni, circa 12,8 milioni di sterline.

L’impatto di Cutrone col calcio inglese è stato molto negativo. Nell’ultima gara contro il Liverpool non era neanche in panchina. Segnale evidente che ormai la trattativa con la Fiorentina è vicinissima alla chiusura.

Cutrone riparte dalla Fiorentina

In viola non ritroverà Vincenzo Montella, l’allenatore che lo ha lanciato nella massima serie. Esonerato dopo il ko contro la Roma, è stato sostituito da Iachini. Un acquisto importante perché nella rosa della Fiorentina, oltre al giovane Vlahovic, non c’è un’altra punta di peso.

Con Federico Chiesa potrà comporre un attacco tutto giovane e italiano.

Cutrone, che non prese benissimo la cessione al Wolverhampton, è già pronto per tornare. Soltanto tre gol in ventiquattro presenze fra tutte le competizioni. L’impatto con la Premier non è facile per nessuno, figuriamoci per un ragazzo alla sua prima esperienza fuori da un ambiente familiare come il Milan.

Adesso però è atteso a Firenze, dove avrà modo di mettersi in mostra. Un’occasione da non fallire. Il Milan lo aveva ceduto ai Wolves per circa 18 milioni, adesso lo vedrà da avversario per la prima volta. Patrick è cresciuto coi rossoneri da quando aveva soltanto otto anni.