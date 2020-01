Milan, su Rodriguez anche PSV Eindhoven e Lione

Anche il PSV Eindhoven e il Lione si iscrivono alla corsa per Ricardo Rodriguez. Il terzino del Milan è in uscita a gennaio, piace pure a Napoli e Atalanta.

Una delle cessioni più probabili del Milan nel mercato di gennaio è quella di Ricardo Rodriguez. Tramite il proprio agente, il giocatore ha fatto sapere alla dirigenza di voler cambiare aria.

La sua volontà è quella di giocare con continuità ed essere preparato per l’Europeo 2020, che giocherà con la maglia della Svizzera. A Milano non ha chance di riprendersi il posto da titolare, saldamente di Theo Hernandez. Un trasferimento altrove è la soluzione più logica e non mancano società interessate al terzino rossonero.

Calciomercato Milan, Lione e PSV Eindhoven pensano a Rodriguez

In Serie A c’è soprattutto il Napoli a pensare di assicurarselo. Gennaro Gattuso lo ha allenato al Milan e lo apprezza, non gli dispiacerebbe averlo in squadra. Nella giornata di oggi è emersa pure un’indiscrezione sull’Atalanta, che valuta lo svizzero come potenziale rinforzo per la corsia sinistra. Però l’ingaggio da circa 2 milioni di euro netti è un ostacolo alla trattativa con il club bergamasco.

All’estero non mancano richieste per Rodriguez. In queste settimane si è parlato in particolare di Fenerbahce e Watford, che hanno avanzato offerte di prestito con diritto di riscatto e non hanno avuto successo. Infatti, il Milan vuole una cessione a titolo definitivo e spera di incassare almeno 10 milioni.

Eurosport rivela che sulle tracce di Rodriguez c’è pure il PSV Eindhoven, pronto a fare la propria proposta per assicurarsi il terzino elvetico. La squadra olandese è a 10 punti dalla capolista Ajax nella classifica della Eredivisie e a gennaio vuole rinforzarsi. L’ex Wolfsburg potrebbe essere un buon innesto.

In Germania è Sky Sports Deutschland ad aggiungere che il giocatore piace anche al Lione. Pure la Ligue 1 rappresenta un’opzione per il calciatore, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al Milan nei prossimi giorni.

