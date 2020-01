FIFA 20, carte oro nei pick della Fut Champions: cosa è successo

Errore nei player pick della Fut Champions. Ecco cosa sta succedendo e le risposte alle vostre domande

Una brutta sorpresa stamattina per tutti gli appassionati di Ultimate Team di FIFA 20. Come ogni giovedì, la EA Sports ha messo a disposizione degli utenti i premi della Fut Champions.

I più attesi sono i player pick dove è possibile trovare i giocatori presenti nella squadra della settimana. Stamattina, però, invece dei soliti rossi, c’erano le normali carte oro. Un errore clamoroso da parte di EA che adesso dovrà fixare il problema.

Per ora non sono arrivate comunicazioni e, probabilmete, ci vorrà qualche ora per risolvere. Le domande dei giocatori però sono tante. Fra queste: se ho già aperto i miei pick, la EA me li ridarà? Oppure: quando si risolverà completamente il problema? Andiamo a darvi qualche risposta.

IBRAHIMOVIC-DAY LIVE: VISITE MEDICHE E FIRMA

Carte oro dei pick: la risposte alle vostre domande